أرصاد كوردستان: استمرار هطول الأمطار وزيادة كثافة الضباب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن قسم التنبؤات في مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، عن توقعات حالة الطقس لليلة ونهار غد، مشيراً إلى أن موجة من الأمطار الخفيفة ستغطي مناطق متفرقة من الإقليم.

وفقاً لتقرير الأرصاد الصادر اليوم الخميس 12 شباط 2026، ستبدأ أمطار خفيفة الليلة في المناطق الغربية من الإقليم، لا سيما ضمن حدود محافظة دهوك، على أن تتسع رقعة تأثيرها في ساعات فجر الغد لتشمل أغلب مناطق إقليم كوردستان الأخرى، مع توقعات باستمرار الهطول حتى وقت الظهيرة.

وأشار التقرير إلى أن تأثير هذه الموجة سيضعف بعد الظهر، حيث تقتصر الأمطار على المناطق الجبلية الحدودية فقط، بينما يتجه الطقس نحو الاستقرار خلال المساء.

كما حذرت المديرية من تشكل الضباب، خاصة في المناطق الجبلية الشرقية من الإقليم، ابتداءً من وقت متأخر من الليل وحتى ساعات الصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية.

كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 12 ساعة الماضية:

حاج عمران: 7.2 ملم

بارزان: 5 ملم

چومان: 4.8 ملم

راوندوز: 4.6 ملم

سيدكان: 4.4 ملم

زاخو: 4 ملم

دهوك: 3.6 ملم

بامرني: 2.6 ملم

سوران: 0.8 ملم

أربيل: 0.5 ملم

بيرمام: قطرات

