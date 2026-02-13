فؤاد حسين: نقل عناصر داعش من سوريا مستمر ونحتاج دعماً مالياً

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن عملية نقل عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين من السجون السورية إلى العراق لا تزال مستمرة، كاشفاً عن وجود مفاوضات مع عدة دول لاستلام مواطنيها في القريب العاجل.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة "رويترز" على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أكد حسين أن بغداد بحاجة إلى "دعم مالي إضافي" لتتمكن من إدارة ملف الأعداد الكبيرة من المعتقلين الذين يتم نقلهم إلى الأراضي العراقية، محذراً في الوقت ذاته من تصاعد ملحوظ في تحركات تنظيم داعش داخل الأراضي السورية مؤخراً.

وفي سياق متصل، وبينما أشار الوزير حسين إلى نقل أكثر من 3000 عنصر من داعش، كشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية اليوم عن إحصائية أكبر، مؤكداً أن العدد الإجمالي للمعتقلين الذين نُقلوا من شمال شرق سوريا بلغ حتى الآن 5064 سجيناً. وأوضح المتحدث أنه تم تجميعهم جميعاً في سجن واحد، مبيناً أن أكثر من 3000 منهم هم من السوريين والأجانب (غير العراقيين).

وعلى الصعيد السياسي، تطرق وزير الخارجية إلى العلاقة مع واشنطن والمشهد الداخلي، مؤكداً أن بغداد تتعامل بجدية مع الرسائل والإشارات الواردة من الولايات المتحدة. وحول الأنباء المتعلقة بالوضع الحكومي، شدد حسين على أن "مسألة ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء القادم هي قضية داخلية بحتة"، في إشارة إلى رفض التدخلات الخارجية في التوازنات السياسية المحلية.

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في 21 كانون الثاني/يناير 2026 عن بدء عملية نقل واسعة لسجناء تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى العراق، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المخيمات والسجون التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية".