تركيا: استنفار في أنطاليا بعد إجلاء المئات وتعطيل المدارس جراء سيول غير مسبوقة
أربيل (كوردستان 24)- كشفت السلطات التركية عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم أنطاليا خلال يومي 13 و14 شباط فبراير الجاري، حيث سجلت المنطقة موجة أمطار غير مسبوقة، بلغت كمياتها في غضون 40 يوماً فقط ما يعادل تقريباً المعدل السنوي العام للمدينة.
وأدت السيول الجارفة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق، شملت تعليق الدراسة في (ألانيا، كيمير، كاش، وغيرها) كإجراء احترازي لحماية الطلاب.
أما ميدانياً، نفذت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة (AFAD) والبلدية عمليات إجلاء واسعة شملت 132 منزلاً و73 منشأة تجارية غمرتها المياه بشكل كامل.
وفي حصيلة لعمليات الإغاثة، تم إنقاذ وإجلاء 314 شخصاً وحيواناً كانوا عالقين في مناطق الخطر، وسط تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية والمساحات الزراعية التي تعد العصب الاقتصادي للإقليم.
وأكدت المصادر المحلية أن حجم الأمطار الهاطلة تسبب في شلل تام في بعض الطرق الرئيسية، فيما تواصل الفرق الفنية العمل على حصر الخسائر وفتح الطرق المغلقة.
