انطلاق المهرجان الأول لمسرح الشارع في بيرمام

أربيل (كوردستان24)- شهد قضاء بيرمام، بمشاركة عدة فرق فنية مدرسية، انطلاق المهرجان الأول لمسرح الشارع الخاص بالطلاب، حيث قُدمت من خلاله مجموعة من الرسائل التربوية والوطنية عبر الفن المسرحي.

يأتي هذا المهرجان ضمن الأنشطة الفنية لمديرية تربية بيرمام، كصورة من مبادرات إبراز مواهب الشباب والطلاب. وقد أقيمت العروض في الشوارع ووسط التجمعات العامة، مما جذب جمهوراً غفيراً تفاعل مع المسرحيات المقدمة.

تناولت العروض المسرحية محاور متنوعة، كان أبرزها قضية حق الفتيات في التعليم. وفي هذا السياق، صرحت "ساية حسين"، وهي مشرفة على إحدى الفرق المسرحية، لـ "كوردستان 24" قائلة: "قدمنا مسرحية بعنوان (نافذة نحو الظلام)، تسلط الضوء على التقاليد القديمة التي كانت تمنع الفتيات من الدراسة، وأردنا من خلال هذا العرض إيصال رسالة توعوية بهذا الشأن."

كما خُصص جانب من العروض لتاريخ النضال والقضية الكوردية؛ حيث أشار الطالب والممثل المشارك "ريان مقصود" إلى أنهم جسدوا أدواراً تمثل (البيشمركة والصحفيين) لإرسال رسالة تضامن مع "روج آفا" (غرب كوردستان)، معرباً عن اعتزازه بالوقوف أمام الجمهور وتقديم العرض بكل ثقة.

من جهتم، أشاد فنانون ومختصون في مجال المسرح حضروا الفعالية بمستوى أداء الطلاب، حيث أشار أحد الخبراء قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي يُنظم فيها مهرجان لمسرح الشارع على مستوى كوردستان خاص بالقطاع التربوي. لقد لمسنا مواهب واعدة في الإخراج والتمثيل والموسيقى، لذا نقترح أن يتحول هذا المهرجان إلى حدث سنوي."

وفي ختام المهرجان، قامت اللجنة المشرفة والمسؤولون في قطاع التربية بتوزيع دروع التقدير والجوائز على الفرق المشاركة والطلاب المتميزين، تشجيعاً لهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم الفنية.