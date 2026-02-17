بسبب انهيار جبلي.. إغلاق طريق (سۆران- چۆمان) بالكامل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 249- تسبب انهيار جبلي ضخم وقع مساء اليوم الثلاثاء، في إغلاق الطريق الاستراتيجي الرابط بين قضاءي (چۆمان وسۆران) بشكل كامل، فيما دعت السلطات المحلية السائقين إلى تجنب سلوك الطريق حتى صباح الغد.

وأفاد مراسل كوردستان 24، بأن الانهيار وقع في تمام الساعة الخامسة مساءً من ارتفاع شاهق يقدر بنحو 200 متر، مما أدى إلى تكدس الصخور والأتربة وشلل تام في حركة المرور، وعزا سبب الحادث إلى الموجة الكثيفة من الأمطار والثلوج التي شهدتها المنطقة هذا العام.

من جانبه، أكد مشرف إدارة سۆران المستقلة، هڵگورد شێخ نجیب، في تصريح لـ كوردستان 24، أن وفرة الأمطار هذا الموسم بعد عام من الجفاف أدت إلى ضعف تماسك التربة وزيادة احتمالية الانهيارات الجبلية.

وقال شێخ نجیب: نتوقع حدوث المزيد من الانهيارات، لذا نناشد الإخوة السائقين بالصبر والتوقف عن استخدام الطريق حتى الصباح لضمان سلامتهم ولإتاحة المجال أمام الفرق المختصة لتنظيف المسار.

مشيراً إلى أن فرق الصيانة والإنقاذ تتعامل مع الموقع بحذر شديد نظراً لوجود مخاطر فعلية بوقوع انهيارات صخرية إضافية.