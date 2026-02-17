كتلة الديمقراطي الكوردستاني: جلسة البرلمان خرق واضح للدســتور ومخالفة للتوافق السياسي

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع للإجراءات التي شهدتها جلسة المجلس.

وفي بيانٍ لها، وصفت كتلة الديمقراطي إضافة فقرات جديدة إلى جدول الأعمال بأنها "انتهاك صارخ" للدستور وللنظام الداخلي وللتوافق السياسي بين المكونات.

وفيما يأتي نص البيان:

کتلة الحزب الديمقراطي تؤكد على أن ماحدث من إضافة فقرات على جدول الأعمال هو خرق للدستور والنظام الداخلي والتوافق السياسي..

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، تؤكد على أن ماحدث في جلسة اليوم من إضافة فقرات على جدول الأعمال هو مخالف لأحكام المادة (37/ثانياً) من النظام الداخلي للمجلس، وهذا خرق واضح للدســتور ومخالفة صريحة للتوافق السياسي بين المكونات.

ونعلن عن رفضنا القاطع لما حصل اليوم داخل مجلس النواب من ضرب للتوافقات السياسية، وهذه مخالفة لمبدأ التوافق والتوازن في تعيين المناصب العليا في الدولة.

عليه نسجل إعتراضنا على هذه الطريقة لادارة الجلسات من قبل رئیس مجلس النواب ونرفضها ونحذر من تكرارها، وهنا نؤكد على أن بناء الدولة لاتكون من خلال إختطاف القرارات وتهميش حقوق مكونات الشعب.

- كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

17 - شباط - 2026