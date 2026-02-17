القنصل الأميركي بأربيل تهنئ شعب كوردستان بمناسبة حلول شهر رمضان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هنأت القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في أربيل، ويندي غرين، عبر رسالة مصوّرة، شعب إقليم كوردستان وجميع الذين يحيون هذا الشهر الفضيل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت غرين في رسالتها إلى أن "رمضان هو موسم للتأمل، والرحمة، وروح التآخي، ووقت للتقارب بين الأصدقاء والعائلة والجيران".

كما شددت القنصل الأميركي على العلاقات القوية بين بلادها وإقليم كوردستان، قائلة: تمتلك الولايات المتحدة وإقليم كوردستان شراكة عميقة مبنية على أساس الاحترام المتبادل والقيم المشتركة.

وأشارت إلى اقتراب ذكرى مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة الأميركية، قائلة: في هذه الذكرى، نحن نثمن ذلك التنوع وروح التعايش التي تجمع شعوبنا.

وفي ختام رسالتها، قدمت غرين التهنئة بمناسبة شهر رمضان باللغة الكوردية، معربة عن أملها في أن يكون هذا الشهر سبباً في تعزيز العلاقات بين المجتمعات عبر الصداقة والتعاون.