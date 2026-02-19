الشرطة الأسترالية تحقق في رسالة تهديد وُجهت إلى أكبر مساجد البلاد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس 19 شباط/ فبراير، عن فتح تحقيق إثر تلقيها رسالة تهديد وُجهت إلى أكبر مساجد البلاد، وهي الحادثة الثالثة من نوعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرسالة، التي أُرسلت إلى مسجد "لاكيمبا" غرب سيدني أمس الأربعاء، تضمنت رسماً لخنزير وتهديداً بقتل "المسلمين".

وأفادت الشرطة بأنها تحفظت على الرسالة لإجراء الفحوصات الجنائية، مؤكدة أنها ستواصل دورياتها في المواقع الدينية، بما فيها المسجد، بالإضافة إلى الفعاليات المجتمعية.

وتأتي هذه الرسالة بعد أسابيع من إرسال رسالة مماثلة إلى المسجد نفسه، تُصوّر مسلمين داخله وهم يحترقون. كما ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 70 عاماً، ووجهت إليه تهماً تتعلق برسالة تهديد ثالثة وُجهت إلى موظفي مسجد لاكيمبا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن يتوافد نحو 5000 شخص إلى المسجد كل ليلة خلال شهر رمضان. وبحسب مكتب الإحصاء الأسترالي، يُعرّف أكثر من 60% من سكان ضاحية لاكيمبا أنفسهم بأنهم مسلمون.

وقال بلال الحايك، رئيس بلدية "كانتربري-بانكستاون" حيث يقع المسجد، إن المجتمع يشعر بـ "قلق بالغ"، وأضاف: "سمعتُ مباشرةً من بعض السكان أنهم يخشون إرسال أبنائهم إلى المساجد خلال هذا الشهر الفضيل خوفاً مما قد يحدث".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز سلسلة التهديدات الأخيرة، وقال لإذاعة ABC: "من المُشين أن يتعرض الناس، لمجرد ممارستهم شعائرهم الدينية، وخاصةً خلال شهر رمضان المبارك، لهذا النوع من الترهيب".

كما شدد ألبانيز على ضرورة تهدئة الخطاب السياسي في البلاد، معتبراً أن هذا هو المسار الذي يجب اتباعه. ووفقاً لتقرير حديث كُلفت به الحكومة، تتزايد المشاعر المعادية للمسلمين في أستراليا منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر عام 2023.

المصدر: رویترز