الملك تشارلز: الشرطة تحظى بدعمنا الكامل وتعاوننا التام

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صرح ملك المملكة المتحدة، الملك تشارلز الثالث، قائلاً: "يجب أن يأخذ القانون مجراه"، وذلك بعد أن أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء اعتقال شقيقه الأصغر، أندرو ماونتباتن-ويندسور.

وفي بيان له، قال الملك: "لقد تلقيت ببالغ القلق نبأ اعتقال أندرو ماونتباتن-ويندسور، والاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام. وسيتم الآن اتباع الإجراءات القانونية الكاملة والعادلة والسليمة للتحقيق في هذه القضية بالطريقة المناسبة ومن قبل السلطات المختصة. وكما ذكرت سابقاً، فإنهم يحظون بدعمنا الكامل وتعاوننا التام".

وأضاف الملك في بيانه: "أود أن أؤكد بوضوح أنه يجب أن يأخذ القانون مجراه. وبينما تستمر هذه الإجراءات، لن يكون من المناسب لي التعليق أكثر على هذا الأمر. وفي هذه الأثناء، سأواصل أنا وعائلتي أداء واجبنا وخدمتنا لكم جميعاً".

المصدر: صحیفة غاردیان البریطانیة