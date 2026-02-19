بعد دفع فدية مالية .. تحرير العائلة الكوردية المختطفة من كوباني

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بعد دفع فدية مالية، تم إطلاق سراح العائلة الكوردية المختطفة من كوباني وتسليمهم في لبنان.

صرّح أنور حبش في تصريح خاص لـ "كوردستان 24" بأن شقيقه (عبد الله حبش عتو) وعائلته المكونة من سبعة أفراد قد أُطلق سراحهم، وذلك بعد فترة من احتجازهم في ظروف قاسية بمحافظة حمص السورية. وتم استلام العائلة في منطقة "وادي خالد" بلبنان، بعد أن نُقلوا سابقاً من سوريا إلى هناك.

وأوضح أنور حبش أن عملية تسليم الأموال تمت ليلة أمس (الأربعاء، 18 شباط/فبراير 2026) في لبنان، حيث تسلّم أشخاص ملثمون يستقلون دراجة نارية حقيبة الأموال المتفق عليها. وفور استلام المبلغ، أطلق الخاطفون سراح العائلة التي كانت محتجزة في ظروف إنسانية وصحية خطيرة للغاية.

وأشار أنور إلى أن شقيقه عبد الله وزوجته وأطفالهما الخمسة هم الآن في طريقهم إلى مدينة كوباني. ورغم أنهم سليمون من الناحية الجسدية، إلا أن حالتهم النفسية سيئة جداً بسبب الترهيب والتعذيب النفسي الذي تعرضوا له خلال فترة الاختطاف.

وبخصوص الرضيع الذي يبلغ من العمر ثمانية أيام فقط، قال شقيق المختطف: "وضعه الصحي مستقر إلى حد ما، ولكن من المقرر نقله مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية فور وصولهم إلى كوباني، لأنه قضى عدة أيام في قبو (ژێرزەمین) رطب ودون رعاية كافية".

يأتي إطلاق سراح هذه العائلة بعد أن أثارت "كوردستان 24" القضية من خلال تغطية مكثفة ومتابعة مستمرة، مما أحدث صدى واسعاً لدى الرأي العام.