توقعات بوفاة 5 عمال مناجم في جنوب إفريقيا محتجزين منذ 3 أيام

أربيل (كوردستان 24)- يخشى أن يكون خمسة عمال مناجم محاصرين منذ ثلاثة أيام في أعماق منجم ألماس بجنوب إفريقيا قد لقوا حتفهم، على ما قال وزير المناجم الجمعة فيما تواصل فرق الانقاذ عمليات الحفر للوصول إليهم.

حوصر العمال جراء انهيار طيني وقع فجر الثلاثاء على عمق حوالى 890 مترا تحت الأرض في منجم كيمبرلي الواقع على بُعد 500 كيلومتر جنوب شرق جوهانسبرغ.

وقال وزير المناجم غويدي مانتاشيه لوسائل الإعلام المحلية "إذا اختفيت بين السابع عشر من هذا الشهر واليوم، وسط انهيار طيني، وكعامل منجم، أؤكد لك أنني سأفترض حتمية الوفاة".

وأضاف مانتاشيه خلال زيارة لمنجم إيكابا "نأمل أن نتمكن من العثور على جثثهم بدلا من التشبث بأمل بقائهم على قيد الحياة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفادت إدارة منجم إيكابا بأن ستة فرق تعمل على مدار الساعة في جهود الإنقاذ، وتركز على ضخ المياه لإزالة الطين والصخور والوصول إلى آخر موقع معروف للعمال.

وشركة إيكابا أكبر شركة تعدين ألماس مملوكة للقطاع الخاص في العالم، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وجنوب إفريقيا قوة عالمية رائدة في قطاع التعدين، لا سيما في قطاعات الفحم والبلاتين والذهب والألماس.

وبلغ عدد العاملين في هذا القطاع حوالى 470 ألف شخص عام 2022، بحسب مجلس المعادن في جنوب إفريقيا.

وأفاد المجلس أن 41 عامل منجم لقوا حتفهم أثناء العمل العام الماضي، وهو أدنى مستوى مسجل للوفيات.