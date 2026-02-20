كييف تعلن إحباط خطط روسية لاغتيال مسؤولين كبار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كييف الجمعة توقيف عشرة مشتبه بهم في أوكرانيا ومولدافيا في إطار تحقيق حول خطط لاغتيال مسؤولين كبار رصدت روسيا مكافآت تصل إلى مئة ألف دولار لقاء قتلهم.

وسبق أن اتهمت أوكرانيا روسيا بتدبير عمليات اغتيال بين من تستهدفهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس أجهزة الاستخبارات، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشنكو في بيان إنه "في إطار عمل فريق تحقيق مشترك لقوات الأمن الأوكرانية والمولدافية، تم التعرف إلى مجموعة منظمة كانت تعد عمليات اغتيال مدبّرة لمواطنين أوكرانيين معروفين وأجانب".

وجرت حوالى عشرين عملية دهم تم خلالها ضبط مبالغ مالية وأسلحة ومتفجرات ومعدات اتصال، بحسب المصدر.

وأوقف سبعة مشتبه بهم في أوكرانيا وثلاثة آخرون بينهم منسق المجموعة في مولدافيا.

وأكدت مولدافيا في بيان أن تحقيقا كشف عن خطط "للتصفية الجسدية لعدد من الشخصيات العامة في أوكرانيا".

وتندد هذه الدولة المجاورة لأوكرانيا بانتظام بتدخلات روسية لحملها على التخلي عن سياستها المؤيدة لأوروبا.

ولم تعلق روسيا على هذه المعلومات في الوقت الحاضر.

ولم تحدد أوكرانيا سوى واحد من الشخصيات المستهدفة بهذا المخطط، وهو أندريي يوسوف، المسؤول في قسم الاتصالات الإستراتيجية في القوات الأوكرانية والذي ينسق عمليات تبادل الأسرى مع روسيا.

وأوضح المدعي العام أن "الطرف الروسي عرض على المنفذين ما يصل إلى مئة ألف دولار" لكل عملية موضحا أن "المبلغ يتوقّف على مدى شهرة الضحية المحتملة ونفوذها".

وسبق أن اتهمت روسيا كييف بالوقوف خلف عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال، استهدفت بصورة خاصة مسؤولين عسكريين كبارا.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن عدد من هذه الاغتيالات وبرّرتها بدور الأشخاص المستهدفين في الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ حوالى أربع سنوات.