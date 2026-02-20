ميناء لوس أنجلوس يتوقع طفرة في الشحنات بعد إلغاء المحكمة رسوم ترامب الجمركية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- توقع ميناء لوس أنجلوس، الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة، زيادة ملحوظة في عدد سفن الشحن خلال الأسابيع المقبلة، بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة.

وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي للميناء: "قد يؤدي هذا الحكم إلى زيادة في تدفق البضائع. فالمستوردون الأمريكيون يبحثون في مدى السرعة التي يمكنهم بها استجرار البضائع من مصانعهم في آسيا".

وأظهرت الأرقام انخفاض حركة البضائع في الميناء بنسبة 12% خلال يناير الماضي مقارنة بالعام السابق، لكن سيروكا يعول على زيادة مستويات الشحن نظرا لزوال ثلثي الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن مصانع الصين مغلقة حاليا بسبب عطلة عيد الربيع، لكن من المتوقع إعادة فتحها بعد أسبوع تقريبا، مما سيجلب المزيد من فرص العمل لعمال رصيف الميناء في لوس أنجلوس عند وصول البضائع.

وقال سيروكا: "لم نخطط لزيادة في تدفق البضائع بعد عيد الربيع مباشرة لأن هذا موسم الركود التقليدي لدينا. قاعة التوظيف التي يذهب إليها عمال الرصيف كل صباح سيكون لديها المزيد من فرص العمل المعروضة".

وأوضح المدير التنفيذي أن المستوردين سيعملون بسرعة لنقل البضائع التي يتم استيرادها بكميات كبيرة، خاصة الأثاث، الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، الأحذية، والألعاب.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية للرئيس دونالد ترامب بإلغائها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ.

وأدى الحكم إلى ارتفاع المؤشرات الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، وإضعاف الدولار.

وقدر خبراء اقتصاد أن المبلغ المحصل من رسوم ترامب بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ تجاوز 175 مليار دولار، وهو مبلغ قد يتطلب على الأرجح استرداده.