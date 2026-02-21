نفط الشمال تعلن السيطرة على حريق "باجوان" وتؤكد عدم وقوع إصابات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت شركة نفط الشمال توضيحاً للرأي العام بشأن الحادث الذي وقع فجر اليوم السبت، قرب محطة كبس الغاز (AB2) في منطقة باجوان في محافظة كركوك، مؤكدة السيطرة التامة على الموقف وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وذكرت الشركة في بيانها أن خللاً فنياً حدث في تمام الساعة 3:20 صباحاً، ناتجاً عن تسرب غاز من منظومة العدادات، ما أدى إلى نشوب حريق بجانب المحطة.

وقالت الشركة إنه فور وقوع الحادث، استنفرت فرق السلامة والإطفاء جهودها، حيث تم عزل مصادر الغاز والتعامل مع الحريق وفق خطط الطوارئ المعتمدة.

وأكدت الشركة نجاح فرقها في إخماد الحريق بشكل كامل وبوقت قياسي بحلول الساعة 5:00 صباحاً، دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية.

كما أعلن البيان عن المباشرة الفورية بالأعمال الفنية لإعادة الأنبوب المتضرر إلى الخدمة وضمان استمرارية العمل.

وطمأنت شركة نفط الشمال المواطنين بأن جميع منشآتها تعمل حالياً وفق إجراءات السلامة الصناعية المعيارية، مشددة على التزامها التام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين والموقع، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة التامة.