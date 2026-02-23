كايا كالاس لـ "كوردستان 24": وقف إطلاق النار في سوريا "هش" ونحث على تشكيل حكومة شاملة

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن وقف إطلاق النار في سوريا لا يزال "هشاً"، مشددة على ضرورة عمل الأطراف السورية معاً للوصول إلى حكومة شاملة وتشاركية لا تستثني أحداً.

وفي معرض ردها على سؤال لمراسل "كوردستان 24"، بارزان حسن، اليوم الاثنين 23 شباط 2026، أوضحت كالاس أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة المركزية في دمشق ليس بالقوة المطلوبة. وقالت: "يوجد وقف لإطلاق النار في سوريا حالياً، لكنه حساس وهش؛ ما نتطلع إليه هو أن تعمل القوى السورية سوياً لإيجاد حكومة جامعة وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية".

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه العملية بكل إمكاناته، كاشفة عن وجود نقاشات داخلية حول مدى ملائمة التوقيت الحالي لرفع مستوى التواصل الثنائي مع سوريا لمناقشة المخاوف والملفات العالقة.

تفاصيل الاتفاق بين دمشق و"قسد"

يُذكر أن الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية قد دخل حيز التنفيذ في الثاني من شباط الجاري، ويُنظر إليه كخطوة محورية لإنهاء الانقسام العسكري والإداري في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبموجب بنود الاتفاق، تتضمن المرحلة الأولى تشكيل فرقة عسكرية جديدة من قوات "قسد" تضم ثلاثة ألوية قوامها 16 ألف مقاتل، على أن تستغرق عملية الدمج الكاملة شهراً واحداً. كما يشمل الاتفاق تسليم مطار قامشلو والمعابر الحدودية لسيادة الحكومة السورية، تليها عملية تسليم الحقول النفطية في المرحلة الثانية.

وعلى الصعيد الإداري، ينص الاتفاق على دمج كافة مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن هيكلية مؤسسات الدولة السورية الرسمية، مع ضمان تثبيت الموظفين المدنيين في وظائفهم.

وفي الختام، يشير المراقبون إلى أن نجاح هذا التحول النوعي ودمج "قسد" في الجيش السوري يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام الطرفين بالجدول الزمني للاتفاق، فضلاً عن المواقف والمباركة الدولية والإقليمية لهذه الخطوة.