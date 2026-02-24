مقتل 14 شخصاً على الأقل جراء الأمطار الغزيرة في جنوب شرق البرازيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم وشُرِّد أكثر من 400 آخرين جراء أمطار غزيرة في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وأفادت بلدية مدينة جويز دي فورا عبر حسابها على منصة إكس بأن عددا غير محدد من الأشخاص في عداد المفقودين عقب الأمطار التي تسببت في فيضان نهر وانزلاقات تربة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بفقدان 45 شخصا، وأكد جهاز الإطفاء في ميناس جيرايس لوكالة فرانس برس صحة المعلومات "مبدئيا"، لكن من السابق لأوانه تحديد العدد بدقة.

وأعلنت مارغاريدا سالوماو رئيسة بلدية جويز دي فورا حالة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة والمتواصلة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن شهر شباط/فبراير الحالي هو الأكثر تساقطا للأمطار في تاريخ جويز دي فورا، المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 540 ألف نسمة.

وقالت سالوماو إن بعض الأحياء "معزولة" مع تسجيل 20 انزلاقا للتربة على الأقل متحدثة عن وضع "بالغ الخطورة".