استكمال تخطيط شوارع أربيل بعد موسم الأمطار والبدء بمرحلة التوعية المرورية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، العقيد هيمن أمين، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، عن إنجاز عمليات التخطيط المروري لأغلب شوارع المدينة.

مؤكداً أن العمل في الأجزاء المتبقية أو التي تلاشت خطوطها سيُستأنف فور انتهاء موسم الأمطار الحالي.

وأوضح العقيد أمين في تصريح لـ كوردستان 24، أن فرق هندسة المرور ستشرع باستكمال مهامها الفنية بمجرد تحسن الظروف الجوية، لضمان تغطية كافة الطرق والتقاطعات بالخطوط المرورية اللازمة.

وفيما يخص انضباط السائقين، كشف المتحدث عن إطلاق حملة توعية واسعة بالتنسيق مع المديرية العامة كقوة دفع أولية لتعريف السائقين بأهمية الالتزام بالمسارات المحددة (الخطوط الأرضية) لضمان سلامتهم وتقليل معدلات الحوادث المرورية.

وشدد العقيد أمين على أن المديرية لن تفرض غرامات مالية في المرحلة الراهنة، إلا أنها ستنتقل في مراحل لاحقة وبعد استنفاد حملات التوعية إلى إجراءات رادعة، حيث سيواجه السائقون غير الملتزمين بالخطوط المرورية أو من يقودون مركباتهم بشكل عشوائي عقوبات قانونية صارمة.