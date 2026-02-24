بقايا بشرية ومسكوكات فضية.. تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير عام الآثار والتراث في أربيل، نادر بابكر، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، عن اكتشاف موقع أثري تاريخي مهم في حي "باغلومنارة" بمدينة أربيل، يُعتقد أن حقبته الزمنية تعود إلى العصر الساساني.

وأوضح بابكر في تصريحات لـ كوردستان 24، أن الاكتشاف تم بالصدفة خلال الأيام القليلة الماضية أثناء تنفيذ أعمال إنشائية بالقرب من أحد شوارع الحي، حيث عثر العمال على بقايا عظام وجماجم بشرية، مما استدعى تدخل الفرق المختصة التي باشرت عمليات التنقيب والفحص الأولي.

وأكد المدير العام أن النتائج المستخلصة حتى الآن أظهرت وجود نحو 100 جمجمة بشرية، بالإضافة إلى لقى أثرية متنوعة شملت مسكوكات وعملات فضية قديمة يُرجح انتماؤها للعهد الساساني، وحجلين من البرونز، وقلادتين من اللؤلؤ، وسواراً حديدياً، فضلاً عن أربع قطع من الأواني الفخارية.

وأشار بابكر إلى أن المديرية بصدد إجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للبقايا البشرية المكتشفة لتحديد تفاصيل أدق حول هويتها.

مبنياً أن مديرية الآثار لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم الإبقاء على الموقع كمعلم أثري ثابت في مكانه أو الاكتفاء بنقل المكتشفات لعرضها في المتحف بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة.