ثلاثة قتلى و58 جريحا في الإمارات منذ بدء الضربات الإيرانية

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 58 آخرين في الإمارات منذ أن بدأت إيران تنفيذ ضربات على دول خليجية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، وذلك ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وقالت الوزارة في بيان إنّه رُصد 165 صاروخا باليستيا اُطلق من إيران باتجاه الإمارات "تم تدمير 152 صاروخا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر"، مشيرة أيضا إلى رصد 541 طائرة مسيرة إيرانية "تم اعتراض وتدمير 506 منها".

وأضافت أنّ الهجمات أسفرت "عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية و58 حالة إصابة بسيطة".



المصدر: فرانس برس