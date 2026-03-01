سنتكوم تعلن مقتل 3 من جنودها وإصابة 5 آخرين في عملية "إبيك فيوري"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد 1 آذار/مارس 2026، عن مقتل ثلاثة من أفراد قواتها وإصابة خمسة آخرين بجروح بليغة أثناء تأدية مهامهم الرسمية.

وأوضحت القيادة في بيان لها، أن هذه الخسائر جاءت ضمن إطار عملية "إبيك فيوري" (Epic Fury)، مشيرةً إلى أن عدداً آخر من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة تعرضهم لشظايا متفجرة، وهم يتلقون العلاج حالياً تمهيداً لعودتهم إلى مزاولة مهامهم.

وأكدت "سنتكوم" في بيانها أن العمليات القتالية الكبرى لا تزال مستمرة، مع تواصل جهود الرد العسكري في المنطقة.

يأتي هذا التصعيد بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح السبت 28 شباط/فبراير 2026، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع في إيران، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين.

وفي رد فعل سريع، شنت إيران هجمات انتقامية شملت إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف عدة قواعد ومقرات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في دول المنطقة.





المصدر: الوکالات