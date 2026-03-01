ارتفاع عدد قتلى آخر موجة صواريخ إيرانية على إسرائيل إلى ستة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة قتلى موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة على إسرائيل إلى ستة على الأقل وفق ما أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان "سجل مسعفو نجمة داوود الحمراء وقوع ستة ضحايا في منطقة بيت شيمش"، بالإضافة إلى نحو 23 إصابة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إن الضربة على المبنى كانت مباشرة. وبهذا يرتفع إلى سبعة عدد القتلى في إسرائيل في المواجهة مع إيران التي بدأت بعد هجوم مشترك إسرائيلي أميركي ضد ایران السبت.



المصدر: فرانس برس