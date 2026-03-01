حزب الله: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان" عقب مقتل خامنئي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تعهّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد بأن حزبه سـ"يتصدّى للعدوان"، في بيان نعى فيه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بعد إعلان مقتله في الهجوم الأميركي الإسرائيلي السبت.

وقال في البيان "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان" مؤكدا عدم ترك "ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأميركي واسرائیل للدفاع عن أرضنا".

ولم يتدخل حزب الله منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت.

ودعا الحزب أنصاره بعد ظهر الأحد إلى تجمع في الضاحية الجنوبية لبيروت "ولاء للقائد المعظم ونصرة" لإيران.

ووصف نعيم قاسم، الأمين العام الذي خلف حسن نصر الله بعد اغتياله في أيلول/سبتمر 2024 بغارة جوية إسرائيلية، عملية اغتيال خامنئي وعدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين بـ "قمة الاجرام"، وقال في بيانه "هذا قمة الإجرام، وهذا الاغتيال هو وصمة عار على جبين البشرية جمعاء".

وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع على الاجماع الوطني "على أن قرار الحرب والسلم، هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية".

وتخشى السلطات اللبنانية من أن يتدخل الحزب الذي يحتفظ بترسانة عسكرية تضم صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، في أي تصعيد إقليمي، خصوصا ضد اسرائيل.

ولم يقدم الحزب على أي عمل عسكري عندما شنّت إسرائيل حربا على الجمهورية الإسلامية في حزيران/يونيو، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف مواقع نووية في إيران.



المصدر: فرانس برس