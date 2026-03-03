ترامب للإيرانيين: فات الأوان على المفاوضات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران تسعى للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الوقت قد فات" لمثل هذه الخطوة بعد الخسائر الجسيمة التي لحقت بقدراتها العسكرية وقياداتها.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social): "الإيرانيون يطالبون بالتفاوض، لكن الأوان قد فات؛ لقد فقدت إيران منظوماتها الدفاعية، وقواتها الجوية والبحرية، وخسرت قادتها".

وأضاف بلهجة حاسمة: "لقد جاء طلب الإيرانيين للتفاوض بعد أن فقدوا كل شيء".

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الأميركي انتقادات حادة للحليف البريطاني، مشيراً إلى تراجع مستوى التنسيق العسكري والسياسي بين واشنطن ولندن.

وصرح ترامب في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية: من المؤسف جداً أن نرى علاقاتنا لم تعد كما كانت في السابق، الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لخوض حرب في الشرق الأوسط.

وانتقد ترامب موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قائلاً: بالتأكيد، هذا (الموقف البريطاني) لن يغير من الواقع شيئاً، ولكن كان من المفترض أن يقدم ستارمر الدعم لنا... كان يتعين عليه القيام بذلك".

معرباً عن دهشته من تدهور ما كان يُعرف بـ"العلاقة التاريخية الأقوى"، مؤكداً أنه لم يتوقع وصول الأمور إلى هذا المستوى من الخطر.

وفي مقابل جفاء العلاقة مع لندن، أشاد الرئيس الأميركي بكل من فرنسا وألمانيا، قائلاً: علاقتنا مع بريطانيا كانت الأقوى تاريخياً، لكننا اليوم نمتلك علاقات وثيقة وقوية جداً مع دول أوروبية أخرى.