محافظ أربيل يعلن خطة طوارئ خدمية ويطالب بغداد بموقف حازم تجاه "الميليشيات المنفلتة"

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- عقد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مؤتمراً صحفياً تناول فيه الأوضاع الراهنة في المحافظة، معلناً عن جملة من الإجراءات الإدارية والأمنية لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري الأخير وأزمة الطاقة، تزامناً مع الاستعدادات لشهر رمضان وعيد الفطر.

100 هجوم على أربيل

وفي الجانب الأمني، كشف خوشناو عن تعرض أربيل لنحو 95 إلى 100 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الدفاعات الجوية لقوات التحالف تمكنت من إحباط معظمها.

وكشف المحافظ عن تعرض مقر الفرقة 11 لقوات البيشمركة لهجوم جديد أسفر عن إصابة أحد المقاتلين بجروح طفيفة، مشدداً على أن إقليم كوردستان ليس طرفاً في "صراع القوى الإقليمية" (بين أمريكا وإيران وإسرائيل)، لكنه يدفع ضريبة هذا التوتر.

وجه خوشناو مطالبة شديدة اللهجة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، محملاً إياها المسؤولية القانونية والدستورية للسيطرة على "الجماعات المسلحة والميليشيات الإرهابية المنفلتة" التي تستهدف أمن الإقليم وبنيته التحتية.

وأكد قائلاً: "حكومة الإقليم لن تبقى صامتة إلى الأبد تجاه هذه الاعتداءات التي تمس حياة مواطنينا".

أوضح محافظ اربيل أن استهداف منشآت الغاز (دانا غاز) أدى إلى توقف إنتاج الطاقة وتضرر المواطنين بشكل كبير.