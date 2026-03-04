مقذوف مجهول المصدر يصيب سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز

منذ 59 دقيقة

اربيل (كوردستان24)-أفادت وكالة أمن بحري بريطانية بتعرض سفينة حاويات لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان أثناء عبورها مضيق هرمز الأربعاء، فيما تكثّف إيران حملة الرد على الهجمات الأميركية الإسرائيلية.

وكانت السفينة على بعد ميلين بحريين شمال عمان "تعبر شرقا في مضيق هرمز" عندما "أصيبت بمقذوف مجهول فوق خط الماء مباشرة ما تسبب في نشوب حريق في غرفة المحرك"، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو).

هذا رابع هجوم يتم الإبلاغ عنه في المياه الإقليمية خلال 24 ساعة، بعد أن أصابت مقذوفات ثلاث سفن أخرى أو سقطت في محيطها قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.