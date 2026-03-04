رئيس ممثلية حكومة كوردستان ببغداد يستقبل سفير روسيا لدى العراق

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الأربعاء الموافق 4 آذار 2026، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، ألبروس كوتراشيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب الدائرة بين إيران وكلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل، وانعكاساتها على دول المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما توسيع مشاركة الشركات الروسية في المشاريع الاستثمارية داخل الإقليم.

كما تطرّق الطرفان إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والجهود المبذولة لإنهائها بما يضمن مصالح الطرفين.

من جهته، أعرب السفير الروسي عن شكره وتقديره للموقف المحايد الذي يتبناه إقليم كوردستان إزاء الحرب، مثمّنًا ضبط النفس في التعامل مع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي يتعرض لها الإقليم.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد أن إقليم كوردستان ترتبط بعلاقات إيجابية مع مختلف دول المنطقة، وتسعى جاهدة إلى عدم تحويل الإقليم إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة.