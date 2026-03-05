كايا كالاس: استراتيجية إيران تنشر الفوضى وتهدد الأمن الإقليمي

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، انتقادات حادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن طهران تواصل اختلاق الذرائع لتبرير هجماتها "العشوائية" ضد دول الجوار.

وقالت كالاس في تصريحات لها إن "الاستراتيجية التي تنتهجها إيران في المنطقة لم تؤدِ إلا إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، وبث الفتن والفوضى والنزاعات بين الدول"، مشددة على أن هذا النهج يمثل تهديداً رصيناً ومباشراً للأمن الإقليمي.

وكانت المسؤولة الأوروبية قد حذرت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، من أن الهجمات الإيرانية المتواصلة على جيرانها تزيد من مخاطر توسع رقعة الحرب وانزلاق المنطقة نحو صراع شامل وغير مسيطر عليه.

وفي ختام تصريحاتها، شددت كالاس على ضرورة احتواء التوترات، قائلة: "من الأهمية بمكان عدم السماح بزيادة حدة هذه الحرب ومنع توسعها أكثر". وأضافت أن الوقت قد حان ليتخذ النظام الإيراني قراراً حاسماً بوقف كافة الخطوات التي تدفع بالمنطقة نحو مزيد من التأزيم والتعقيد.