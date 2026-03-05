سنتكوم: مستمرون في تدمير منصات الصواريخ الإيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها تواصل عملياتها لتدمير مصادر التهديدات الصاروخية للنظام الإيراني، وقالت: "ندمر بدقة عالية كل ما يشكل تهديداً لقواتنا".

واليوم الخميس، 5 مارس/آذار 2026، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو أكدت فيه استمرار جهودها العسكرية لإضعاف القدرات الإيرانية في مجال منصات الصواريخ المتنقلة.

وجاء في بيان "سنتكوم": "جهودنا مستمرة لتدمير قدرات النظام الإيراني المتعلقة بمنصات إطلاق الصواريخ. نحن نرصد تلك التهديدات وندمرها بدقة متناهية".

تأتي هذه الخطوة الأمريكية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مستمرة، بينما تؤكد واشنطن أنها ستتصدى لأي نوع من الهجمات أو التهديدات التي قد تعرض أمن المنطقة وقواتها للخطر.

AFP



