إيران.. عدد جرحى الحرب يتجاوز 6 آلاف شخص

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الخميس 5 مارس/آذار 2026، أنه نتيجة للهجمات الإسرائيلية، تم حتى الآن إدخال 348 طفلاً ومراهقاً إلى المستشفيات، من بينهم 39 طفلاً دون سن الخامسة.

وأشار رئيس هيئة الطوارئ الإيرانية أيضاً إلى أن العدد الإجمالي لجرحى الحرب تجاوز 6 آلاف شخص، مشيراً إلى وجود 2500 جريح حالياً تحت العناية المركزة.

من جانبه، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، أنه تم حتى الآن تدمير نحو 300 منظومة دفاع جوي ومنصة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية. وفي طهران وحدها، قصفت الطائرات الحربية أكثر من 220 هدفاً مختلفاً.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهجمات لم تقتصر على القواعد العسكرية فحسب، بل شملت أيضاً مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومنشآت إنتاج الأسلحة الاستراتيجية. وبالتزامن مع ذلك، تم تنفيذ عمليات "تصفية محددة الهدف" لعدد من القادة البارزين في النظام الإيراني ممن تم تعقبهم بناءً على معلومات استخباراتية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار المتحدث إلى أن القوات الإسرائيلية "قصفت يوم أمس الأربعاء مجمعاً عسكرياً في منطقة 'سافارية' شرقي طهران، وكان هذا الموقع يُستخدم كمقر لإدارة العمليات ضد إسرائيل وقمع المواطنين في الداخل".

كما أكد استهداف مقر "وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس"، المسؤول عن تأمين الميزانية ونقل الأسلحة للجماعات المسلحة الموالية لإيران في منطقة الشرق الأوسط.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن عملية "زئير الأسد" ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها وإزالة التهديدات المحدقة بأمن إسرائيل.



