ترامب: سأتدخل شخصياً في اختيار خليفة خامنئي على غرار النموذج الفنزويلي

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة مشاركته المباشرة في تسمية الزعيم القادم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على رفضه القاطع لتولي مجتبى خامنئي السلطة خلفاً لوالده المغتال.

وفي مقابلة هاتفية حصرية مع موقع "أكسيوس" (Axios) يوم الخميس، استغرقت ثماني دقائق، أوضح ترامب أن دوره في اختيار المرشد الإيراني الجديد سيكون حاسماً، تماماً كما كان تدخله في التحول السياسي الأخير في فنزويلا.

رفض قاطع لـ "خامنئي الابن"



وأقرّ ترامب بأن مجتبى خامنئي (56 عاماً) هو المرشح الأوفر حظاً حتى الآن لخلافة والده، إلا أنه وصفه بـ "الشخصية الضعيفة"، مؤكداً أن واشنطن لن تقبل بزعيم يتبنى سياسات المرشد الراحل. وقال ترامب: "لن نقبل بمن يقودنا إلى حرب جديدة في غضون خمس سنوات؛ نحن نبحث عن شخص يحقق السلام والانسجام لإيران".

النموذج الفنزويلي كخارطة طريق



وقارن الرئيس الأمريكي الوضع في إيران بما جرى في فنزويلا، حيث تولت نائبة الرئيس "ديلسي رودريغيز" زمام الأمور عقب اعتقال القوات الأمريكية للرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي. وأشاد ترامب بهذا النموذج، مشيراً إلى أن "النفط بدأ بالتدفق" مجدداً كدليل على نجاح تلك السياسة.

غموض وتصعيد عسكري



تأتي تصريحات ترامب في وقت حساس، حيث تواصل الولايات المتحدة حملتها العسكرية الواسعة التي انطلقت السبت الماضي، مما يضفي مزيداً من الغموض حول الأهداف النهائية لواشنطن تجاه المستقبل السياسي لطهران.

في غضون ذلك، يسود الترقب داخل إيران بعد تأجيل الإعلان عن المرشد الجديد لعدة أيام. وكانت إسرائيل قد استهدفت يوم الثلاثاء الماضي مقر الهيئة الدينية المسؤولة عن اختيار المرشد في مدينة "قم"، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتعطيل عملية فرز الأصوات وتحديد الخلف القادم.



المصدر: موقع اکسیوس