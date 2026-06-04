وفاة المرجع الديني العراقي محمد إسحاق الفياض

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أربيل (كوردستان24)- توفي اليوم الخميس 4 حزيران 2026، المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض، عن عمر يناهز 96 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.

ونعى مكتب الفياض، المرجع الديني الراحل، مؤكداً أنه قضى عمره في خدمة الدين الحنيف، وتدريس العلوم الإسلامية، وتربية العلماء والفضلاء، وبذل جهوده في نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام)، بيان أحكام الشريعة المقدسة.

وعدّ المكتب رحيله "خسارة كبيرة للحوزات العلمية ولعموم المؤمنين، لما كان يتمتع به من مكانة علمية ودينية رفيعة، وما خلفه من آثار علمية نافعة".

ويعد الفياض من مواليد 1930 م، أحد أبرز مراجع النجف ، ومن كبار أعلام الحوزة العلمية.