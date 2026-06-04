العمليات المشتركة: لدينا تنسيق مع البيشمركة لمواجهة داعش

العمليات المشتركة: لن تبقى أي قوة خارج مظلة الجيش العراقي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، قيس المحمداوي، اليوم الخميس، 4 حزيران/يونيو 2026، في مؤتمر صحفي، عن الخطة الحكومية الجديدة لإعادة توحيد القوات المسلحة، مؤكداً أنه لن تبقى أي قوة بعد الآن خارج مظلة الجيش العراقي.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية: "إن جميع الفرق والفصائل المسلحة التي كانت تابعة سابقاً للحشد الشعبي أو كانت لديها ارتباطات سياسية، سيتم دمجها في صفوف الجيش العراقي". وأضاف أن لجنة خاصة تعمل حالياً على وضع آلية لاستعادة كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من هذه الجماعات. وتابع المحمداوي قوله: "نحن نحترم الدور السابق لهذه القوات في حماية العراق، ولكن يجب عليها من الآن فصاعداً العمل تحت اسم الجيش العراقي حصراً".

وأشار نائب قائد العمليات المشتركة أيضاً إلى أنهم تحدثوا مع جماعات مثل (كتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق) من أجل تسليم أسلحتهم. كما أشاد بمبادرة مقتدى الصدر لدمج ثلاث فرق من "سرايا السلام" في الجيش العراقي.

وفيما يتعلق بقوات البيشمركة، صرح المحمداوي بأن البيشمركة هي قوة تابعة لإقليم كوردستان، وهناك تنسيق مستمر وقوي بينها وبين الجيش العراقي، لا سيما في مواجهة فلول تنظيم داعش في المناطق المختلفة. وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا العمل المشترك بروح وطنية لحماية كامل الأراضي العراقية.