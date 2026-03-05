ترمب: دمرنا قدرات إيران العسكرية بالكامل وقضينا على كافة قادتها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فجر اليوم الجمعة 6 آذار/مارس 2026، أن الولايات المتحدة تمكنت من تحييد القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل، مؤكداً مقتل جميع القادة والمسؤولين العسكريين في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده فجراً، قال ترمب: "نفذنا يوم أمس عملية عسكرية قوية وواسعة النطاق ضد إيران. لم يكن أمامنا خيار آخر؛ فإما أن نهاجمهم أو يقوموا هم بمهاجمتنا".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن تداعيات ونتائج هذه الحرب ستظهر بشكل جلي خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية".

وفي سياق حديثه عن الأوضاع الداخلية في إيران، أشار ترمب إلى أن الفرصة باتت سانحة الآن أمام الشعب الإيراني للانتفاض والنزول إلى الشوارع لاستعادة بلدهم وتخليصه من النظام، مشدداً في الوقت ذاته على وقوف واشنطن إلى جانب دول الخليج في مواجهة أي تهديدات.

كما وجه ترمب نداءً إلى كافة الدبلوماسيين الإيرانيين المتواجدين في الخارج، داعياً إياهم للتعاون مع واشنطن من أجل "بناء إيران جديدة وجميلة تضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة". وأعرب عن تفاؤله بأن "إيران الجديدة" لن تشكل أي تهديد للولايات المتحدة أو إسرائيل أو دول الخليج.

تأتي هذه التصريحات بعد موجة من التصعيد العسكري بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية مكثفة على أهداف إيرانية صباح السبت الماضي، 28 شباط/فبراير 2026، مما أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة.

وردت طهران حينها بقصف صاروخي استهدف إسرائيل، بالإضافة إلى ضرب عدة قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع هذه المواجهة المباشرة.