إيران تكثف هجماتها في ظل اضطراب أسواق النفط في العالم

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إيران الأربعاء مسؤوليتها عن هجوم واسع النطاق على حقل نفطي في السعودية، في وقت تدرس الوكالة الدولية للطاقة استخدام الاحتياطيات الإستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام.

ويجتمع قادة مجموعة السبع عبر الفيديو الأربعاء لبحث التأثير الاقتصادي للحرب التي أربكت أسواق النفط وتهدد بخنق الاقتصاد العالمي.

وأعلن وزراء الطاقة في مجموعة السبع استعداهم لاتّخاذ التدابير اللازمة بشأن احتياطيات النفط بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة.

ويرجّح أن توافق الدول الكبيرة على استخدام كمية غير مسبوقة من احتياطياتها، أكبر من تلك التي وافقت عليها أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

ومنذ بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، أدى الرد الإيراني لتعطيل الحركة في مضيق هرمز واستهداف بنى تحتية للطاقة.

وأدى هجوم بطائرة إيرانية مسيّرة الثلاثاء إلى تعطيل الإنتاج في مصفاة الرويس في الإمارات، وهي من بين الأكبر في العالم.

ومع ارتفاع أسعار الوقود، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بضربات "أشد بكثير" إن عطلت نقل النفط الخام في مضيق هرمز حيث يمر خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

لكن إيران لم تُظهر أي تراجع، فقد أعلنت قوات الحرس الثوري ليلا مسؤوليتها عن موجة قصف هو "الأكثر كثافة وقوة منذ بداية الحرب" في أنحاء المنطقة.

وأعلنت السعودية أنها اعترضت عددا من الطائرات المسيّرة التي استهدفت حقل الشيبة النفطي الكبير قرب الحدود مع الإمارات، إَضافة إلى صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم قوات اميركية قرب الرياض.

وبعد أيام من الارتفاع الحاد وصولا إلى نحو 120 دولارا للبرميل يوم الاثنين، ظلّت أسعار النفط مرتفعة عند حدود 88 دولارا لخام برنت.

وفي هذا السياق، يعقد قادة مجموعة السبع اجتماعا عبر الفيديو عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش، لبحث التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، وخصوصا في ما يتعلق بالطاقة وكيفية الحد من التأثيرات.

ضربات جديدة في لبنان



تعرضت إسرائيل لهجمات صاروخية جديدة ليل الثلاثاء الأربعاء، ونقلت وسائل إعلام محلية وقوع عدد من الجرحى قرب تل أبيب.

وواصلت إسرائيل قصف إيران. وقصفت أيضا لبنان ولا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت إحدى معاقل حزب الله، إضافة إلى غارة استهدفت مبنى سكنيا في قلب العاصمة.

وبلغ عدد النازحين في لبنان 760 ألفا، بحسب البيانات الرسمية، وذلك منذ الثامن من آذار/مارس، تاريخ بدء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.

دوي انفجارات قوية في طهران

وقالت إحدى سكان العاصمة لوكالة فرانس برس "نطمئن أنفسنا أن القصف لا يستهدف المباني العادية، بل مراكز الشرطة والمساجد والمواقع العسكرية، لكن إذا ضرب مركز شرطة في شارعك تتحطم كل نوافذك".

وترفض إيران الإذعان، وتواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى دول مجاورة.

وقال الحرس الثوري الأربعاء إنه أطلق صواريخ على القاعدة الأميركية في عريفجان بالكويت.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الثلاثاء "ينبغي على المعتدي أن ينال العقاب ويتلقى درسا يردعه عن مهاجمة إيران مجددا".

وحذّر قائد الشرطة الإيرانية الأربعاء من أن أي متظاهر معارض للسلطات سيُعامل معاملة "العدو".

وكانت السلطات الإيرانية اختارت مجتبى خامنئي ليكون مرشدا أعلى خلفا لوالده علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب.

لكن المرشد الجديد لم يظهر بعد. وذكر التلفزيون الرسمي، من دون تفاصيل، أنه أصيب خلال النزاع، إلا أن المستشار الحكومي يوسف بيزشكيان، وهو ابن الرئيس مسعود بيزكشيان، نقل عن "شبكة واسعة من العلاقات" أن المرشد الجديد "بخير".



AFP