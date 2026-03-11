ثالث سفينة تُصاب بقذيفة قرب مضيق هرمز يوم الأربعاء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصبحت ناقلة نفط ثالث سفينة تُصاب بقذيفة صباح اليوم قرب مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي بات محورًا رئيسيًا في الحرب مع إيران.

وأفادت هيئة النقل البحري البريطانية (UKMTO)، وهي الهيئة المسؤولة عن المنطقة، بأن ناقلة البضائع السائبة أُصيبت بقذيفة مجهولة المصدر بينما كانت على بُعد 50 ميلًا بحريًا شمال غرب دبي.

وأكد تقرير الهيئة سلامة طاقم السفينة وعدم وجود أي آثار بيئية.

وفي وقت سابق، اشتعلت النيران في سفينة شحن أخرى، وجرى إجلاؤها على بُعد حوالي 11 ميلًا بحريًا شمال شبه جزيرة مسندم العمانية بعد تعرضها لهجوم، وفقًا للهيئة.

كما أبلغت سفينة شحن أخرى تعرضت لهجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة عن أضرار في وقت سابق من يوم الأربعاء.

ومنذ بدء الحرب، تعرضت 13 سفينة لهجمات، بحسب بيان صادر عن هيئة النقل البحري البريطانية.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة