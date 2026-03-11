استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين في هجوم استهدف منطقة "زركويز" بالسليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت مراسلة كوردستان 24، هدى عثمان، بأنه منذ الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء، 11 آذار 2026، شُنّت سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار (مسيرات) على قرية " زركويز " التابعة لمحافظة السليمانية.

ووفقاً لمعلومات مراسلة كوردستان 24، أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأوضحت مراسلتنا أن جزءاً من المسيرات استهدف مركز القرية، بينما استهدف الجزء الآخر الجبال المحيطة بها، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة بمنازل وممتلكات السكان. ويأتي هذا الهجوم في وقت تعرضت فيه القرية نفسها لعدة هجمات مماثلة بالمسيرات خلال الأيام القليلة الماضية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران؛ يقوم الحرس الثوري الإيراني يومياً باستهداف مناطق مختلفة في إقليم كوردستان بالمسيرات والصواريخ، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوات الأمنية.

وكانت سلطات إقليم كوردستان قد طالبت الحكومة العراقية عدة مرات بحماية سيادة البلاد، ووضع حد لهذه الهجمات واعتقال الجناة، إلا أن المسؤولين في بغداد لم يتخذوا حتى الآن أي خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات.