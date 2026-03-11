نجل الرئيس الإيراني يؤكد سلامة المرشد الأعلى الجديد وسط شائعات إصابته

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد يوسف بيزشكيان، نجل الرئيس الإيراني ، سلامة المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، وسط تساؤلات حول غيابه العلني وشائعات إصابته خلال القصف الأمريكي الإسرائيلي على البلاد.

وقال بيزشكيان، في تقرير نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية يوم الأربعاء: "سمعت تقارير تفيد بإصابة آغا مجتبى".

وأضاف بيزشكيان: "سألت بعض الأشخاص الذين كانوا على اتصال به، فأكدوا لي، الحمد لله، أنه بخير ولا داعي للقلق".

وتأتي هذه التصريحات بعد تعيين خامنئي - نجل آية الله علي خامنئي الراحل - مرشداً روحياً جديداً لإيران وأعلى سلطة فيها يوم الأحد. ولم يظهر علناً منذ ذلك الحين، ولم يصدر عنه أو عن مكتبه أي بيان مكتوب.

استهدفت إسرائيل مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي، وفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع على الأمر. لكن إسرائيل تعتقد أنه أصيب بجروح طفيفة فقط في المحاولة.

في الأيام التي تلت تنصيبه، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لقطات أرشيفية لعرض خامنئي، بينما أنتجت شبكات الدعاية مقاطع فيديو وصورًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للزعيم الجديد.

في العاصمة طهران، تُظهر جدارية مركزية في ساحة ولي العصر، تعرض الرواية الرسمية المدعومة من الدولة، خامنئي الشاب وهو يتسلم العلم الإيراني من والده، ما يلفت الانتباه، دون قصد، إلى التناقض في نظام الخلافة من الأب إلى الابن في نظام نشأ من ثورة مناهضة للملكية الوراثية.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة