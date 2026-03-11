تصاعد حدة النزاع في الشرق الأوسط: ضربات متبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يشهد الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً غير مسبوق مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والجوية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع مطرد في حصيلة القتلى في عدة دول بالمنطقة. وتكشف أحدث البيانات التي جمعتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استناداً إلى مصادر رسمية وإقليمية، عن حجم الخسائر البشرية الفادحة التي خلفها الصراع الدائر.

إيران: خسائر مدنية وعسكرية واسعة

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 1300 مدني لقوا حتفهم جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت البلاد منذ بدء المواجهات. وفي سياق متصل، قدمت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (HRANA) تحديثاً يشير إلى مقتل 1262 مدنياً و190 عسكرياً خلال الإطار الزمني ذاته، مما يعكس شدة الهجمات التي تتعرض لها الأراضي الإيرانية.

لبنان والعراق: جبهات مشتعلة

وفي لبنان، أفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية بأن ما لا يقل عن 570 شخصاً قُتلوا منذ أن بدأت إسرائيل موجة ضربات مكثفة على البلاد الأسبوع الماضي. وعلى الجانب الآخر، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في مواجهات وقعت بجنوب لبنان صباح الأحد الماضي.

أما في العراق، فقد أعلنت فصائل "الحشد الشعبي" مقتل 18 من عناصرها جراء ضربات استهدفت مواقعها. كما أكدت مصادر في حكومة إقليم كوردستان وجماعات مقاتلة لشبكة "سي إن إن" مقتل ثلاثة مقاتلين کورد إيرانيين وعنصر أمني واحد في الإقليم نتيجة التداعيات المباشرة للنزاع.

إسرائيل: قتلى في رشقات صاروخية

وعلى الصعيد الإسرائيلي، وثقت خدمة الطوارئ "نجمة داوود الحمراء" مقتل 12 شخصاً منذ اندلاع المواجهات، مشيرة إلى أن تسعة منهم سقطوا في إصابة مباشرة لصاروخ استهدف مبنى سكنياً في مدينة "بيت شيمش".

امتداد الصراع إلى دول الخليج

لم تكن دول الخليج بمعزل عن آثار هذا التصعيد؛ ففي الكويت، سُجل مقتل 12 شخصاً، من بينهم ستة عسكريين أمريكيين، واثنين من منتسبي الجيش الكويتي، واثنين من عناصر الأمن، وفقاً لبيانات القيادة المركزية الأمريكية والوزارات السيادية في الكويت.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع يوم الثلاثاء عن مقتل ستة أشخاص من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلاديشية نتيجة هجمات إيرانية.

وفي المملكة العربية السعودية، أكد الدفاع المدني مقتل شخصين إثر سقوط مقذوف عسكري على مرفق سكني في مدينة الخرج. كما أعلن الجيش الأمريكي وفاة أحد جنوده متأثراً بجراحه نتيجة هجوم استهدف القوات في المملكة في اليوم الثاني من الحرب.

البحرين وعُمان: ضحايا الهجمات العابرة للحدود

شهدت البحرين مقتل شخص جراء حريق اندلع في "سفينة أجنبية" بمدينة سلمان الصناعية ناتج عن سقوط حطام صاروخ جرى اعتراضه، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية بشكل منفصل عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً جراء ضربة إيرانية استهدفت العاصمة المنامة.

وفي سلطنة عُمان، نقلت وكالة الأنباء العمانية نبأ مقتل مواطن هندي إثر هجوم بزورق مسيّر استهدف ناقلة نفط كان يعمل على متنها، على بعد 52 ميلاً بحرياً قبالة السواحل العمانية.

تأتي هذه الأرقام المتصاعدة لتدق ناقوس الخطر حيال اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وسط غياب أي مؤشرات قريبة لتهدئة العمليات العسكرية بين الأطراف الرئيسية.