إيران تُضيّق الخناق على الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن إيران اعتقلت 81 شخصًا لنشرهم معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبرها السلطات غير مقبولة في زمن الحرب.

وقال أحمد رضا رادان، القائد العام لقوات الأمن في الجمهورية الإسلامية، على التلفزيون الرسمي مساء الثلاثاء: "بما أننا في حالة حرب، فسنتصرف على هذا الأساس، وسيُعتبر من يُثيرون التوتر في الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي أعداءً، وسيُعاملون على هذا الأساس".

وأضاف أن من ينشرون أو يُعيدون نشر محتوى ينتقد إيران سيواجهون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة، وربما الإعدام.

وقد فرضت عدة دول أخرى في الشرق الأوسط حظرًا مماثلًا.

وتفرض إسرائيل قيودًا على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر مواقع محددة للغارات. ووفقًا لمنظمة "داون" الحقوقية، ومقرها واشنطن، فقد اعتُقل العشرات في البحرين وقطر بتهمة نشر آراء ومعلومات "مضللة" على الإنترنت.





المصدر: AP