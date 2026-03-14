منفذ حاج عمران يعلن استئناف العمل وعودة الحركة التجارية وتنقّل المسافرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة منفذ حاج عمران الدولي، اليوم السبت، عن إعادة فتح المعبر أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري مع الجانب الإيراني، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 آذار 2026.

وذكرت إدارة المنفذ في بيان رسمي، أنها تسترعي انتباه كافة التجار والشركات والمستوردين والمصدرين، إضافة إلى مواطني إقليم كوردستان، بأن المنفذ سيعاود نشاطه الكامل بالتنسيق مع منفذ "تمرجين" الجمركي في الجانب الإيراني.

وأكد البيان أن الحركة في المنفذ ستعود إلى طبيعتها المعتادة كما كانت في السابق، مشيراً إلى أن القرار يشمل كلا القطاعين؛ السياحي والتجاري، لتسهيل حركة التنقل وانسيابية البضائع بين الجانبين.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد قررت إغلاق حدودها البرية مع إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع انطلاق الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على الأهداف الإيرانية.

وشمل الإغلاق معبر "حاج عمران" الدولي، الذي يعد الشريان الحدودي الوحيد لمحافظة أربيل وإدارة سۆران مع الجانب الإيراني.