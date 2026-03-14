من تولوز إلى سوريا.. محاكمة فرنسي شارك في "استعباد الإيزيديين"

أربيل (كوردستان 24)- تبدأ الإثنين في فرنسا وللمرة الأولى، محاكمة غيابية لشخص يشتبه في مشاركته في الإبادة بحق الاقلية الايزيدية في سوريا، هو الجهادي الفرنسي صبري الصيد الذي يعتقد أنه قتل.

ومدى خمسة أيام، تحاكم محكمة الجنايات في باريس هذا الرجل الذي ولد العام 1984 في تولوز (جنوب غرب) بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في هذه الجرائم التي ارتكبت بين 2014 و2016.

وتمثل ثلاث نساء أيزيديات الجهة المدنية في المحاكمة، على أن تدلي اثنتان منهن بشهادتهما.

وانضم صبري السيد الى تنظيم داعش في سوريا العام 2014 ويعتقد أنه قتل في 2018 في ظروف غير معروفة، وفق ما نقلته فرانس برس.

ومع عدم توافر أي دليل رسمي على وفاته، يعتبر المتهم فارا ويحاكم على هذا الإساس، ولكن أمام محكمة جنايات تضم ثلاثة قضاة من دون وجود محلفين.

وقال باتريك بودوان محامي رابطة حقوق الإنسان في بيان "انطلاقا من أن مقاتلين في داعش عاودوا الظهور بعد اعتبارهم متوفين، من الضروري أن تتم هذه المحاكمة".

واعتبرت كليمانس بيكتارت، محامية المدعيات الثلاث وأطفالهن الثمانية، أن المحاكمة يجب أن "تقدم قراءة مختلفة للجرائم التي ارتكبها التنظيم"، والتي تعتبر عادة أفعالا إرهابية.

وشددت المحامية على "ضرورة أن يسلط الضوء على الفظائع الخطيرة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين، ولا سيما سياسة الإبادة الجماعية التي نُفذت ضد الأيزيديين".

في الثالث من آب/اغسطس 2014، شنّ مقاتلو تنظيم داعش هجوما منسقا على منطقة سنجار في العراق، حيث كان يعيش 400 ألف شخص من الاقلية الأيزيدية. فقتل هؤلاء او اعتقلوا او نزحوا. وعمد المقاتلون إلى ترحيل النساء والأطفال إلى سوريا.

ويقول قضاة التحقيق إن صبري الصيد المعروف في سوريا باسم أبو دجانة الفرنسي، "شارك في شكل كامل في سياسة تنظيم داعش لاستعباد" هذه الأقلية، "ونفذها بنفسه".

ويؤكدون أنه ابتاع عددا من الأسرى الأيزيديين وأخضعهم "للاستعباد الجنسي" عبر ارتكاب "عمليات اغتصاب متكررة ومنتظمة"، وأساء معاملتهم بحرمانهم من الطعام والماء.

وحكم على الصيد في فرنسا العام 2009 بالسجن خمس سنوات، مع وقف تنفيذ سنة منها، بتهمة التآمر الإرهابي. وهو نجل شريك والدة الجهادي محمد مراح، الذي قتل العام 2012 ثلاثة جنود وثلاثة أطفال ومدرّسا في مدرسة يهودية خلال هجوم دام نفذه بين تولوز ومونتوبان.