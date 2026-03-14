ثورة الظلام في كوبا: 8 ليالٍ بلا كهرباء والمخابز تعمل بالحطب والمتظاهرون يحرقون مقار الحزب الحاكم!

أربيل (كوردستان 24)- تشهد العاصمة الكوبية هافانا ومختلف مدن البلاد تصعيداً خطيراً في الاحتجاجات الشعبية، بالتزامن مع دخول الجزيرة ليلتها الثامنة على التوالي في ظلام دامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الشامل.

وفي تطور ميداني غير مسبوق، أقدم متظاهرون غاضبون السبت في مدينة "مورون" (بمقاطعة سييغو دي أفيلا)، على اقتحام مبنى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي الكوبي الحاكم وأضرموا فيه النيران.

وأفاد شهود عيان بأن المحتجين أخرجوا الأثاث، واللوحات، والمواد الدعائية التابعة للحزب من داخل المبنى، وكدسوها في الشارع قبل إشعال نيران ضخمة فيها، في رسالة غضب واضحة ضد النظام.

أزمة غير مسبوقة تدفع هافانا نحو واشنطن

تأتي هذه الاحتجاجات العنيفة على خلفية أزمة طاقة طاحنة تعصف بالبلاد. فقد كشفت التقارير أن كوبا لم تتلقَ أي شحنات وقود منذ ثلاثة أشهر كاملة، مما أدى إلى انهيار شبه تام في الخدمات الأساسية.

الوضع الإنساني بات كارثياً؛ فالمستشفيات تعمل بصعوبة بالغة اعتماداً على المولدات الاحتياطية، واضطرت المخابز لاستخدام "الحطب" لخبز أرغفة الخبز، وسط تناقص سريع ومقلق في الإمدادات الغذائية.

وأمام هذا الانهيار الشامل، وانعدام الخيارات البديلة، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الكوبية بدأت في إجراء محادثات نادرة مع الإدارة الأمريكية في واشنطن، في محاولة يائسة لإيجاد مخرج للأزمة التي تهدد استقرار الجزيرة بالكامل.