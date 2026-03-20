رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية

اربيل (كوردستان24) - أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 20 آذار (مارس) 2026، تهنئة إلى أبناء شعب كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز وبداية العام الكوردي الجديد 2726.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة عيد نوروز وإطلالة رأس السنة الكوردية الجديدة 2726، نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لعموم أبناء شعب كوردستان، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنين للجميع دوام الهناء والعافية.

إن عيد نوروز يتجسد في وجدان شعب كوردستان رمزاً خالداً للتحرر والانعتاق، وفي مقارعة الاستبداد وبشارة لبزوغ فجر جديد. ويحدونا الأمل بأن يكون نوروز هذا العام استهلالاً لمرحلة يسودها السلام والرفاه، وأن تضع الحروب أوزارها وتنجلي كل أشكال الأزمات عن منطقتنا والعالم أجمع.

وإذ نثمن عالياً صمود شعبنا الأبي بوجه التحديات الراهنة، والناجمة عن الاعتداءات غير المبررة التي تشنها ميليشيات ومجاميع خارجة عن القانون، والتي ألقت بظلالها على استقرار الإقليم ومعيشة مواطنيه؛ فإننا نؤكد لأبناء شعبنا تسخير كافة طاقاتنا وإمكاناتنا للذود عن كوردستان ودرء المخاطر عنها. كما لا يفوتنا أن نتوجه بوافر الشكر والتقدير لقوى الأمن الداخلي والتحالف الدولي وسائر المؤسسات الخدمية في حكومة الإقليم لجهودهم وتفانيهم في أداء واجباتهم بمهنية واقتدار.

وفي غمرة هذه المناسبة البهيجة، نتطلع إلى انفراج هذه الظروف العصيبة في القريب العاجل، ليستأنف إقليم كوردستان مسيرته المظفرة، كما عهدناه دوماً، في ميادين التنمية والازدهار والعمران.

نوروز مبارك للجميع، ودامت أيامكم عامرة بالمسرات والوئام والأمان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

20/3/2026

