استعداداً لجلسات البرلمان.. كتلة الديمقراطي الكوردستاني تعود إلى بغداد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 9 أيار 2026، عن عودتها إلى العاصمة بغداد للمشاركة في جلسات البرلمان والمساهمة في منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة المرتقبة برئاسة علي الزيدي.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أكد النائب عن الكتلة، سيبان شيرواني، أن الاستعدادات جارية للعودة، مشيراً إلى أن وجبة من النواب ستصل إلى بغداد اليوم السبت، على أن يلتحق بقية أعضاء الكتلة بالعاصمة يوم غدٍ الأحد.

من جهتها، أوضحت النائبة آفستا مام يحيى أن قرار العودة والمشاركة في جلسات التصويت جاء بتوجيه مباشر من الرئيس مسعود بارزاني. وأضافت أنه رغم عدم تحديد موعد رسمي حتى الآن لعقد جلسة نيل الثقة، إلا أن كتلة الديمقراطي الكردستاني حسمت موقفها بالمشاركة والتصويت لصالح كابينة الزيدي الوزارية.

وفي سياق التوقيتات الزمنية، كشف النائب شيروان دوبرداني أن البرلمان قد يعقد جلسته المخصصة للتصويت يوم الاثنين المقبل (11 أيار) أو الثلاثاء (12 أيار).

وحذر دوبرداني من عامل الوقت، مشيراً إلى أنه في حال تعذر منح الثقة بحلول يوم الثلاثاء، فإن ذلك سيضع عملية تشكيل الحكومة في مأزق حقيقي، نظراً لتوجه عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج، مما يصعب معه تحقيق النصاب القانوني لاحقاً.

واختتم دوبرداني تصريحه بالإشارة إلى وجود سيناريو مطروح يقضي بالتصويت على "نصف الكابينة الوزارية" في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي حول جميع الحقائب، على أن يتم استكمال التصويت على الوزراء المتبقين بعد عودة النواب من موسم الحج.