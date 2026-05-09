أسايش إقليم كوردستان تعتقل المتهمين في حادثة مضايقة حافلة سياحية بمدينة كلار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش كرميان، التابعة لجهاز أسايش إقليم كوردستان، عن إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين المتورطين في حادثة مضايقة حافلة سياحية في مدينة "كلار" ليلة أمس.

وأوضح جهاز الأسايش في بيان رسمي، أن العملية تمت ليلة الثامن من أيار 2026، عقب جهد استخباري مكثف ومتابعة دقيقة مكنت القوات الأمنية من تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي.

وبحسب البيان، فإن المتهمين كانوا يستقلون دراجات نارية وقاموا باعتراض ومضايقة حافلة تقل سياحاً أثناء مرورها في المدينة، مما استدعى تدخلاً فورياً وحازماً من الأجهزة الأمنية.

وأشار البيان إلى أنه جرى تحويل المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة، حيث تم توقيفهم وفق أحكام المادة (495) من قانون العقوبات العراقي.

وأكدت المديرية أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة في الوقت ذاته على التزامها التام بالحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة السياح والوافدين إلى المنطقة.