تجهيز سوق "القيصرية" في أربيل بأنظمة إطفاء حديثة وتشديد الإجراءات الأمنية بعد إعمارها

أربيل (كوردستان24)- بعد مرور عامين على الحريق المأساوي الذي طال سوق "القيصرية" التاريخي في أربيل، استعاد السوق ملامحه التراثية العريقة مع إضافة لمسات عصرية وتجهيزات سلامة متطورة بعد انتهاء عمليات الإعمار الشاملة.

وعود محققة

أعرب محمد عزيز، أحد تجار السوق، عن ارتياحه العميق لنتائج الإعمار، قائلاً: "لم نتكبد كأصحاب محال أي تكاليف مالية. لقد نفذ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعده وتكفل بكامل نفقات الإعمار. في البداية كنا قلقين على مصيرنا، لكننا الآن ننعم بسوق منظم وبخدمة كهرباء مستمرة ونظام حديث".

الأمن والسلامة أولاً

شهدت السوق تغييرات جوهرية في معايير السلامة، حيث أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، المقدم شاخوان سعيد، أنه تم تثبيت نظام إطفاء خاص ومتطور داخل السوق، يتيح لفرق الدفاع المدني والسيارات المخصصة التزود بالمياه واستخدام أنظمة الإطفاء المدمجة بسهولة في حالات الطوارئ.

ومن الناحية الأمنية، أكد المتحدث باسم شرطة أربيل، المقدم كفاح حسن، تشديد الإجراءات لحماية ممتلكات المواطنين والتجار، مشيراً إلى أن عناصر الشرطة بالتنسيق مع قوات "الآسايش" يتواجدون على مدار 24 ساعة لتأمين مداخل السوق وحماية المحال التجارية.

تكريم الجهود الساندة

وتقديراً لهذه الجهود، نظمت "منظمة القيصرية الإنسانية" في أربيل مراسم لتكريم الجهات التي ساهمت في إخماد الحريق وإعادة الإعمار، شملت قوات الشرطة، الآسايش، الدفاع المدني، غرفة التجارة، ونقابة الصاغة. كما تم تكريم مؤسسة "كوردستان 24" الإعلامية كجهة إعلامية وحيدة تقديراً لدورها في تغطية الحدث وإيصال صوت الكسبة.

من جانبه، قدم رئيس المنظمة، الحاج سعد جلال، هدية رمزية عبارة عن صورة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني مع شعاراته، تعبيراً عن الوفاء للجهات التي ساندت السوق في محنته.

تاريخ عريق ومستقبل آمن

يُذكر أن سوق القيصرية في أربيل يعود تاريخه لأكثر من 200 عام، ويمثل مقصداً لآلاف المواطنين والسياح يومياً. وقد اندلع فيه حريق ضخم ليلة 5 أيار 2024، أسفر عن احتراق 227 محلاً و7 مستودعات صغيرة بالكامل، وإصابة أكثر من 100 شخص. واليوم، لا يحتفظ السوق بجماله التاريخي فحسب، بل بات يتمتع بمستويات حماية وأمن تفوق ما كانت عليه في السابق.