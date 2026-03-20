"مواليد العيد".. مستشفى التوليد في أربيل يسجل 17 ولادة في أول أيام عيد الفطر

أربيل (كوردستان24)- أعلن مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في أربيل، اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 حالة ولادة خلال الساعات الـ12 الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً استقرار الحالة الصحية لجميع المواليد وأمهاتهم.

وصرح مدير الإدارة في المستشفى، شوان تحسين، لموقع "كوردستان 24" قائلاً: "منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة مساءً، شهد المستشفى ولادة 17 طفلاً، توزعوا بين 9 ذكور و8 إناث".

وفصّل تحسين طرق الولادة مشيراً إلى أن من بين الذكور التسعة، تمت ولادة اثنين عبر عملية قيصرية و7 ولادات طبيعية. أما بالنسبة للإناث الثماني، فقد وُلدت اثنتان بعملية قيصرية و6 ولادات طبيعية.

وفي سياق متصل، أشار مدير الإدارة إلى أن قسم الطوارئ والعيادات في المستشفى استقبل خلال نفس الفترة 65 مراجعة قدمن لتلقي العلاج والفحوصات الطبية المختلفة.

واختتم شوان تحسين تصريحه بالتأكيد على أن "الوضع الصحي لجميع المواليد الجدد وأمهاتهم مستقر تماماً، ولا توجد أي إصابات أو مشكلات صحية تذكر"، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية مستمرة في تقديم خدماتها بنظام الخفارات خلال أيام العيد ونوروز.