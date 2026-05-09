رئيس الحكومة يواصل لقاءاته في إسطنبول ويجتمع مع وزير خارجية تركيا

أربيل (كوردستان24)- في إطار زيارته الرسمية إلى تركيا، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 9 أيار (مايو) 2026، في مدينة إسطنبول مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى ووجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العامة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، كما جرى استعراض الجهود المبذولة في مسار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

كما شدد الجانبان على أهمية تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يربط دول الخليج والعراق وإقليم كوردستان بتركيا وأوربا عبر شبكة من السكك الحديدية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي.