وفاة شخص وإصابة ثلاثة بانفجار صهريج فيول عراقي على طريق إدلب

أربيل (كوردستان24)- عرضت قافلة صهاريج محمّلة بمادة الفيول العراقي، كانت قادمة ضمن عمليات ترانزيت من منفذ اليعربية الحدودي، لحادث سير على طريق M4 قرب بلدة بسنقول في ريف إدلب، ما أدى لوفاة سائق سيارة كانت تعبر الطريق أثناء الحادث، وإصابة ثلاثة سائقين.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ، مازن علوش، على صفحته على الفيسبوك، أن القافلة كانت متجهة نحو مصفاة بانياس وبحسب المعلومات الأولية، فقد اثنان من الصهاريج القدرة على الكبح أثناء سيرهما ضمن الرتل، ما أدى إلى اصطدامهما ببعضهما، ما تسبب بانفجار أحد الصهاريج واندلاع حريق في الموقع.

وبين علوش أن الحادث أدى لوفاة سائق سيارة سياحية كانت تعبر الطريق أثناء الحادث، وأصيب 3 سائقين آخرون تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكداً أن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث باشرت أعمال إخماد الحريق وتأمين الموقع وتنظيف الطريق وإزالة آثار الحادث.

وقال علوش: "نتقدم بخالص التعازي لذوي المتوفى، ونسأل الله الرحمة له، والشفاء العاجل للمصابين، مع التأكيد على استمرار الجهات المعنية في متابعة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أعلنت في الأول من أيار الجاري المباشرة بتصدير النفط الخام عبر معبر ربيعة – اليعربية الحدودي، بإرسال أول 70 صهريجاً محملاً بالنفط باتجاه سوريا.