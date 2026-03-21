الإطار التنسيقي يدين استهداف مقر المخابرات الوطني العراقي ويحذر من "العبث بأمن البلاد"

أربيل (كوردستان24)- أصدر الإطار التنسيقي، اليوم، بياناً شديد اللهجة أدان فيه الهجوم الذي استهدف مقر جهاز المخابرات الوطني العراقي في العاصمة بغداد، واصفاً إياه بـ "العمل الإرهابي المدان" الذي يمس هيبة الدولة ومؤسساتها السيادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيانها، أن هذا الاعتداء الذي أسفر عن استشهاد أحد منتسبي الجهاز، يمثل جريمة تكشف خطورة الاستهداف الممنهج للأجهزة الأمنية التي تضطلع بمسؤولية حماية أمن العراق واستقراره.

وأعرب الإطار عن تضامنه الكامل مع جهاز المخابرات الوطني، قيادةً ومنتسبين، مؤكداً وقوفه إلى جانب عائلة الشهيد ورفاقه. كما شدد البيان على ضرورة التصدي لأي محاولات تسعى للعبث بأمن البلاد أو استهداف مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل "الظروف الصعبة والمعقدة" التي تمر بها المنطقة حالياً.

وفي سياق متصل، جدد الإطار التنسيقي موقفه الرافض للاعتداءات المتكررة التي تطال مقار قوات الحشد الشعبي، واصفاً إياها بـ "الاعتداءات الغاشمة" التي تسببت بسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الأمنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية المؤسسات الأمنية هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه لضمان استمرار الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الأمنية.